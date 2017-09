New Balance M997 PTB „Plum“ Release Date: –

Stores: 43einhalb

Ein geht noch! Einen letzten Release von New Balance haben wir noch und dieses Mal ist es der M997, welcher in einem herbstlichen Colorway gelaunched wird. Der M997 PTB „Plum“ hat ebenfalls noch kein Release Date, aber wird wohl in den kommenden Wochen erhältlich sein. Was haltet ihr vom Colorway? Top or Flop?