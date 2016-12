New Balance M998CTR „Dark Green“ Release Date: 24. Dezember 2016

Stores: Hanon

Neben dem New Balance M998DTK, ist noch ein weiterer Release von New Balance über Weihnachten erschienen, und zwar der M998CTR „Dark Green“. Farblich passt der zweite Release definitiv besser in die Jahreszeit, aber „Dark Green“ und das in verschiedenen Abstufungen, ist immer eine schwere Farbwahl oder was sagt ihr?