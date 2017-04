New Balance MADE 1978 „Red“ Release Date: 01. Mai 2017

Stores: New Balance

Der superleichte und dennoch qualitativ hochwertige MADE 1978 von New Balance, bekommt für den Sommer ein kleines Farbupdate. Ab Montag wird er in „Red“ erhältlich sein und die Farbe steht der neuen Silhouette gar nicht so schlecht. Was haltet ihr von dem neuen NB-Runner?

Photos by: highsnobiety