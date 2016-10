New Balance MH1500 BT Release Date: 29. Oktober 2016

Stores: Hanon Shop

Bei New Balance, scheint man sich für die Mid-Varianten der eigenen Silhouetten begeistern zu können. Nach dem Deconstructed Mid, ist nun auch der 1500er erhöht worden. Der MH1500 BT, so der offizielle Name, bringt ins den Klassiker in einer Art Sneakerboot, wobei ich hier wirklich gespannt bin, wie der Sneaker „On Feet“ wirkt. Was meint ihr oder habt ihr sogar schon zugegriffen?