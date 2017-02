New Balance ML2016OC „Vachetta Tan“ Release Date: 14. Februar 2017

Stores: Hanon Shop

Zum 110. Jubiläum präsentierte New Balance den neuen ML2016, welcher durch das Tokyo Design Studio der Brand entworfen wurde. Die Silhouette soll dabei die Vergangenheit mit der Zukunft der Marke verbinden und nun kommen die ersten Colorways für 2017 auf den Markt. Der ML2016OC in „Vachette Tan“, präsentiert dabei gleich, wie hochwertig der ML2016 wirklich ist. Sehr cooler Release oder was meint ihr?