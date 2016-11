New Balance MS066 Release Date: 05. November 2016

Stores: Concepts NY

Während adidas definitiv die 3D-Print Sohle zuerst präsentierte, released New Balance nun den ersten Sneaker mit einer 3D-Sohle. Am morgigen Samstag solltet ihr, wenn ihr gerade in NYC verweilt, euch bei Concepts anstellen, denn dort wird der MS066 exklusiv für 350 USD released werden. Klar erinnert die Silhouette an ein anderes Modell, aber dennoch ist dies hier eine Premiere, außer ihr seid Olympiasieger von Rio und bei adidas unter Vertrag.