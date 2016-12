New Balance MT580 „Classic Grey“ Release Date: 22. Dezember 2016

Stores: –

New Balance präsentiert noch in diesem Jahr einen Klassiker, welcher sich den Colorways eines anderen Klassikers ausgeliehen hat. MT580 meets M1300JP und die Umsetzung des Colorways ist perfekt gelungen. Derber Release, welcher ab heute in Asien erhältlich sein wird. Es ist hier auch kein EU Release geplant.