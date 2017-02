New Balance NB1 M998 Premium Release Date: 01. Februar 2017

Stores: New Balance US

New Balance wertet das eigene NB1 Programm erneut auf. Nachdem es das Programm endlich auch nach Europa geschafft hatte, habt ihr im US-Shop seit dem 01. Februar die Möglichkeit, einen M998 Premium inkl. perforierter Toebox zu entwerfen. Heißt also, bevor die Option nach Europa kommt, müsst ihr auf eine US-Postfach Zugriff haben. Aber sollte kein Problem sein und für 200 USD kann man das Projekt auch gerne in Angriff nehmen.