New Balance NB247 Release Date: –

Stores: –

New Balance präsentiert zum Ende des Jahres eine neue Silhouette, den NB274. Der Neue im NB Bunde ist eine limitierte Edition, welche von drei Modellen aus dem New Balance Archiv inspiriert wurde. So finden sich Ideen vom M1300JP, dem originalen NB998 von 1993 und dem NB576 im NB247, welcher, wie der Name schon sagt, auf 247 Paare limitiert ist. Leider gibt es aktuell kein Release Date und auch keinen Store, also weiter Augen offen halten.