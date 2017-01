Der Fitness-Sektor gehört immer noch zu den Märkten, welche stetig wachsen. Nachdem ASICS sich bei der App „Runkeeper“ beteiligte und Nike mit Apple koopiert, folgt nun New Balance mit der RunIQ, welche in Kooperation mit Intel entstanden ist. Die RunIQ basiert auf einem Android-OS, ist bis zu 50m wasserdicht und die Batterie soll 24 Std. durchhalten können.

First announced almost a year ago to the day, images have finally emerged of New Balance’s RunIQ fitness smartwatch.