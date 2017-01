New Balance WRT580 CE „Bleached Sunrise“ Release Date: 19. Januar 2017

Stores: Afew Store

Hier kommt nun der zweite Colorways des New Balance WRT580, der das „Fischgräten“ Muster auf der Toebox und am Ankle featured. Nach der „Mint“ Variante, folgt nun der „Bleached Sunrise“, welcher eher etwas für die Mädels sein dürfte und aktuell noch in kleinen Größen bei Afew zu bekommen ist.