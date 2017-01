New Balance WRT580 CF „Agave Green“ Release Date: 07. Januar 2017

Stores: Afew Store

Das „Fishbone“ Muster, findet sich normalerweise auf Mänteln wieder, aber nun findet es auch seinen Weg auf einen New Balance Release. Zum Glück weiß man bei New Balance, das Muster richtig zu nutzen und so ist der New Balance WRT580 CF „Agave Green“ ein wirklich guter Release geworden. Was meint ihr zum 580er?