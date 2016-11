New Era x Afew / „Black Magic“ Kollektion

Wer uns bei Instagram folgt und ab und zu unsere Storys anschaut, der hat von dem „Black Magic“ Release von Afew vielleicht schon etwas mitbekommen. New Era hat in Zusammenarbeit mit den Düsseldorfern im wahrsten Sinne des Wortes schwarze Magie betrieben und gemeinsam präsentiert man die „Black Magic“ Kollektion.

Die „Black Magic“ Kollektion, bestehend aus College Jacke und der ikonischen 59FIFTY Cap, ist komplett in schwarz gehalten und verzaubert dank seiner Details. Im Mittelpunkt steht das Kartend eck, welches sowohl in der Jacke als auch in der Cap als Lining auftritt und vom Afew Design Team kreiert wurde. Das kräftige Lining unterstützt dabei das schlichte aber signifikante Design der beiden Teile. Auch das „Afew Lettering“ sowie das eigens entworfene „Afew Pique Logo“ finden sich in Jacke und Cap wieder. Jedes Teil ist dabei aufgrund des durchgehenden Stoffes einzigartig.

Als besonderes Highlight liegen jeder Jacke und jeder Cap Kartendecks der Marke USPC sowie ein USB-Stick bei. Dieser beinhaltet Tutorials vom berühmten Magier Yuta Maruyama, die zusammen mit dem Kartenset zur ganz persönlichen Zauberstunde einladen. Die College Jacke sowie die Fitted Cap kommen getreu dem Motto ebenfalls im Kartendeck-Karton.

Die „Black Magic“ Kollektion ist auf jeweils 150 Stück limitiert. Der Release dazu ist am 03. Dezember im Afew Store in Düsseldorf. Afew ermöglicht außerdem den Online-Kauf via Verlosungs- Tool.