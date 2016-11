Für die Herbst/Winter Saison in diesem Jahr, scheint es Pendleton geschafft zu haben, denn nach der Kollabo mit Nike, gibt es auch noch eine Fashion-Kollabo, und zwar mit New Era. Gemeinsam hat man je zwei Fitted und zwei Snapback Caps entworfen, welche ab sofort online erhältlich sind.

Baseball cap heavyweight New Era has introduced a colorful new collection that calls upon the artisan skills of US woolen mill Pendleton.