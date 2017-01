Nike Air Force 1 „Purple Stardust“ Release Date: Januar 2017

Stores: Nike

Das Jahr 2017 beginnen wir auch gerne mit einem Klassiker von Nike. Der Air Force 1 bekommt zu Start in das Jahr etwas Farbe verliehen und so können wir uns bald auf einen „Purple Stardust“ Colorway auf dem Klassiker freuen. Was sagt ihr zum Release?