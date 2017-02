Nike Air Max 1 OG „Anniversary“ Release Date: 26. März 2017

Stores: Nike.com

Es ist DER Air Max 1, der im Jahr 1987 den Grundstein für eine unglaubliche Geschichte legte. Mit dem „History of Air“ schuf sich Tinker Hatfield ein weiteres Denkmal in der Sneakerszene. Pünktlich zum 30. Jubiläum präsentiert Nike den Air Max 1 OG „Anniversary“ als Release zum Air Max Day 2017 und das mit dem überarbeiteten Shape. Must Have? Grail? Was sagt ihr?