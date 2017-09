Nike Air Max 1 Premium „Brown/ Orange“ Release Date: –

Stores: Nike

Es geht weiter mit Air Max 1 Premium Releasen. Nike präsentiert uns jetzt einen Colorway des Klassikers, welcher definitiv in den Herbst und um die Zeit rund um Helloween passt. Der „Brown/ Orange“ Look, welcher mit einem Glatt- und Wildleder Upper inkl. Canvas Toebox sieht verdammt nice aus oder was meint ihr?

Photos by: US11