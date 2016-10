Nike Air Max 1 Ultra Flyknit „Grand Purple“ Release Date: 11. Oktober 2016

Stores: Packer Shoes & more

Nach dem ersten Launch, war es etwas ruhig um den Air Max 1 Ultra Flyknit geworden, aber Nike präsentiert passend zur neuen Jahreszeit, auch neue Colorways. So erscheint die Flyknit Variante des Klassikers nun im „Grand Purple“ Look. Sieht gar nicht so schlecht aus und passt zum Herbst oder was meint ihr?