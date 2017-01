Nike Air Max 90 Flyknit „Infrared“ Release Date: 03. März 2017

Stores: Inflammable

Bis dato gehörte ein „Infrared“ Colorway zu jedem Technologie Update des AM90. Diese Tradition ändert Nike auch in 2017 nicht und so kommt auch der neue Air Max 90 Flyknit als „Infrared“ auf den Markt. Ab März soll der Sneaker erhältlich sein. Was sagt ihr zum Mix aus Klassik und Moderne?