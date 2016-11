Nike Air Max 90 Laser „Chicago“ Release Date: 19. November 2016

Stores: Nordstrom x Nike Sneaker Boutique Chicago

Gerade einmal 50 Paare wird es von dem Nike Air Max 90 Laser „Chicago“ geben. Dazu kommt, dass ihr dafür natürlich heute auch in Chi-Town sein müsstet, denn den Sneaker gibt es nur dort! Der Klassiker von Nike ist mit mehreren Laser-Gravuren versehen, so einem Basketball, Blumen „312“ Callouts etc.. Was sagt ihr zum Release?