Nike Air Max 97 „La Silver“ Release Date: 02. Dezember 2016 (Italien) / 14. Dezember 2016 (Rest EU)

Im kommenden Jahr feiert der Nike Air Max 97 das 20. Jubiläum und kurz vor dem Jahreswechsel, kommt ein legendärer Colorway zurück! Der „La Silver“ ist auch als AM 97 „Italy“ bekannt, da er zum damaligen Release einfach perfekt in das Land der Pizza, Nudeln und Weines passte. Aus diesem Grund wird der Re-Launch auch in Italien stattfinden, und zwar knappe 14 Tage, bevor der Rest von Europa dran ist. Was sagt ihr zum Release? Habt ihr vielleicht sogar noch den OG zu Hause stehen?