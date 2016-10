Nike Air Max LD-Zero „Suede“ Pack Release Date: –

Nike wird in den kommenden Monaten, den Air Max LD-Zero in einer Premium „Suede“ Option launchen. Das Nike Air Max LD-Zero „Suede“ Pack besteht aus den drei Colorways „Tan“, „Black“ und „Navy“. Der Suede Upper macht den Air Max LD-Zero zu einem coolen Crossover aus Lifestyle & Performance. Was meint ihr?