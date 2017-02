Nike Air Max Uptempo 2 ’94 AS QS „University Blue“ Release Date: 18. Februar 2017

Stores: Sneaker Politics

Nach dem „Urban Haze“ Release, bringt uns Nike den nächsten Air Max Uptempo 2 in einem coolen Colorway. „University Blue“ erinnert vor allem an North Carolina und damit an das College von MJ, aber passt auch zum Uptempo 2 sehr gut. Was meint ihr?