Nike Air Max Uptempo 2 „Black“ Release Date: 06. Dezember 2016

Stores: –

Nikolaus Release! Am 06. Dezember präsentiert Nike uns den Air Max Uptempo 2 im „Black“ Look, leider kommt der Release trotz Wildleder Upper nicht an den „Urban Haze“ Colorway ran, ist aber dennoch für jeden Nike Fan sicherlich ein Highlight zum Ende des Jahres. Was haltet ihr vom Klassiker im coolen Look?