Nike Air Max Uptempo 2 „Urban Haze“ Release Date: 20. Dezember 2016

Stores: –

Kurz vor dem Weihnachtsfest, präsentiert Nike den Air Max Uptempo 2 im „Urban Haze“ Colorway.Passt so einfach perfekt in die Jahreszeit und den aktuellen Hype um Erdtöne. Der Suede Upper sitzt dabei auf einer Sohle im „Sail“ Colorway – perfekter Mix oder was meint ihr?