Nike Air Max Zero Premium „Gym Red“ Release Date: 24. Dezember 2016

Stores: Afew Store

Nike etabliert den Air Max Zero immer mehr auf dem Markt. Gerade Ende 2016 kamen viele neue Colorways auf den Markt und dazu zählt seit dem 24. Dezember auch die Premium Version in „Gym Red“. Abgerundet durch eine hell-graue Mittelsohle, macht der Release auf jeden Fall etwas her und passt vom Colorway auch zu Weihnachten, oder?