Nike Air Max Zero QS „Metallic Silver“ Release Date: 19. November 2016

Stores: Capsule Toronto

Nike präsentiert einen weiteren Air Max Zero als Quickstrike Release. Dieses Mal handelt es sich dabei um den „Metallic Silver“ Colorway, welcher durch rote und schwarze Akzente etwas aufgelockert wurde. Cooler Release, aber irgendwie werde ich nicht mit dem AM Zero warm. Was sagt ihr zum Release?