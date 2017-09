Nike Air Presto Low Utility „Black“ Release Date: 14. September 2017

Stores: asphaltgold

Passend zum Herbst präsentiert uns Nike den Air Presto Low in der Utility Version. Der passende Colorway in „Black“, welcher durch graue Akzente und ein Netzpattern auf der Toebox aufgewertet wird, macht diesen Release rund. Was meint ihr? Auf jeden Fall besser als ein schlichter „All Black“ Colorway, zumindest unserer Meinung nach.