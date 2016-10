Nike Air Presto Mid Utility „Beige“ Release Date: –

Stores: –

No Words on a Release Date, yet. Perfekt für den Winter präsentiert Nike den Air Presto Mid Utility im coolen „Beige“ Colorway, welcher natürlich gleich wieder den „Military“ Look impliziert. Für mich ist die Silhouette leider nichts, aber was sagt ihr denn zum Release? Cop or Drop?