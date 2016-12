Nike Classic Cortez Nylon Premium „Ivory“ Release Date: 07. November 2016

Stores: Titolo

Klassiker werden nie langweilig und dazu zählt der Nike Cortez definitiv. Der neue Nike Classic Cortez Nylon Premium „Ivory“ erinnert etwas an den Air Max 1 „Year of the Horse“ Release, ist aber ebenso überzeugend und sie „on feet“ einfach nur gut aus oder was meint ihr?