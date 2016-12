Nike Cortez Velvet Release Date: 29. Dezember 2016

Stores: Nike

Der „Velvet“ Look ist aktuell wieder ein Thema, denn nach den Fenty x PUMA Creeper, kommt nun auch ein Klassiker von Nike in dem cozy Look. Kurz vor Ende des Jahres, erscheint direkt bei Nike der Cortez Velvet in gleich drei Colorways. Was sagen die Mädels zum Release?