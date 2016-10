Nike Dunk High Ultra „Rain Jacket“ Pack Release Date: 01. Oktober 2016

Stores: Oneness & more

Ab in den Herbst mit dem neuen Nike Dunk High Ultra „Rain Jacket“ Pack. Ein wasserabweisender Upper und der Flannel Look im Inneren des Sneakers, machen beide Colorways zum perfekten Begleiter, wenn man im Herbst mal vor die Tür muss. Zusätzlich verfügt der Release wohl noch über eine geupdatete Sole-Unit. Was haltet ihr vom Release?