Nike Flyknit Racer „Pure Platinium“ Release Date: 14. Oktober 2016

Stores: Nike.com

Nach dem Release des Flyknit Racers „Blackout“, legt Nike direkt nach und präsentiert mit dem „Pure Platinium“ gleich den zweiten derben Colorway in kurzer Zeit. Der Release wird mit 100% Sicherheit in kürzester Zeit „Sold Out“ sein, also merkt euch den 14. Oktober vor. Was haltet ihr von dem neuen Nike Flyknit Racer „Pure Platinium“.