Nike Flyknit Racer „Rough Green“ Release Date: 09. Dezember 2016

Stores: Nike.com

Jeden Monat ein neuer Flyknit Racer. Nike präsentiert nach dem „Blackout“ im September, dem „Pure Platinium“ im Oktober und den kommenden „Blue Tint“, welcher im November erscheint, schon den nächsten Release für den Dezember. Freut euch also auf den Flyknit Racer „Rough Green“, welcher am 09. Dezember erscheinen soll. Was haltet ihr von den Releases?