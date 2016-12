Nike Flyknit Racer „White“ Release Date: Frühjahr 2017

Stores: Nike

Nach dem Release des „Blackout“ in diesem Jahr, geht Nike für das Frühjahr den anderen Weg, denn dann erscheint der Flyknit Racer „White“ – einfach clean as f***. Einen fresheren Sneaker für den Sommer 2017 kann es kaum geben oder was meint ihr? Definitiv ein Must Have, oder?