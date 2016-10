Nike Little Posite One „Halloween“ Release Date: 15. Oktober 2016

Stores: City Blue Shop & more

Noch genau 14 Tage bis Halloween. Das „Fest“ welches mittlerweile auch in Deutschland angekommen ist, bringt auch die Sneakerbrands jedes Jahr dazu, spezielle Release zu veröffentlichen. Nike ist dabei immer ganz weit oben und präsentiert in diesem Jahr, den Little Posite One „Halloween“ – but just for the kids!