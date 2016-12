Nike LunarCharge „Olive“ Release Date: 09. Dezember 2016

Stores: –

Am kommenden Wochenende, wird Nike die nächsten Colorways des LunarCharge releasen, also dem Sneaker, welcher sich aus den Modellen Nike Air Flow, Air Current, Air Max 90 und Air Presto zusammengesetzt hat. Mit dabei wird dann auch der „Olive“ Colorway sein, welcher bereits in einigen sozialen Netzwerken aufgetaucht war. Was sagt ihr zur Silhouette?