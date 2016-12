Nike SB Dunk High „Purple Box“ Release Date: 26. Dezember 2016

Stores: Nike

Für den Fall, dass ihr an Weihnachten nur Trash geschenkt bekommen habt, hat Nike am 26. Dezember eure Rettung. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird der letzte „Box“ Release für 2016 veröffentlicht, die Reihe von Nike SB, welche die eigenen Boxen huldigt. Die „Purple Box“ umgesetzt auf dem Dunk High ist sehr gelungen, gerade mit dem Materialmix auf dem Upper.