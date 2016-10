Nike SB Dunk High „Silver Box“ Release Date: 29. Oktober 2016

Stores: –

Am 06. Oktober präsentierte Nike SB den Dunk Low „Orange Box“, eine Hommage, an die eigenen Sneakerboxen. Nun folgt der Nike SB Dunk High „Silver Box“, welcher an die grauen Nike SB Boxen erinnert und welcher ebenfalls das Box-Branding auf der Seite featured. Cooler Release, oder?