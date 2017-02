Nike SF-AF1 „Desert Camo“ Release Date: 17. Februar 2017

Der SF-AF1 ist der beste Beweis dafür, dass der Air Force 1 von Nike im Fashionsektor angekommen ist. Nach den ersten Releases in 2016, folgt nun der „Desert Camo“ Colorway am kommenden Wochenende. Was haltet ihr von der Silhouette? Eher Top oder doch eher Flop?