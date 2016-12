Nike Sportswear / „Big Swoosh“ Kollektion (Spring 2017)

Nike setzt die Tech Fleece Kollektion natürlich fort und präsentiert für das Frühjahr 2017, die neue „Big Swoosh“ Kollektion. Damit verschwindet der kleine „Nike“ Schriftzug und das Swoosh setzt ein Statement auf den Teilen der Kollektion. Die Nike Sportswear / „Big Swoosh“ Kollektion, wird in den kommenden Wochen erwartet bei den Retailern.

With Tech Fleece Nike has reinvented the jersey category in sportswear these past years and while a lot of other brands have since caught on, they still manage to keep the collection interesting and a wardrobe staple.