Nike Waffle Racer ’17 „Black/ White“ Release Date: 17. Februar 2017

Stores: KITH

Nike holt den Waffle Racer ins Jahr 2017 und datet den Klassiker etwas ab, aber bei weitem nicht so, wie wir es gewöhnt sind. Der neue Waffle Racer ’17 kommt mit einem Nylon Upper und Wildleder Overlays, dazu noch Glattleder-Applikationen am Heel und auch das Nike Swoosh ist aus Glattleder gefertigt. Was meint ihr zum Release?