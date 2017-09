Nike WMNS Air Max 1 Premium „Tonal Nubuck“ Pack Release Date: –

Mädels, die Brand mit dem Swoosh denkt an euch und hat ein verdammt nicen Release für den Herbst vorbereitet. In den kommenden Wochen dürfen wir mit dem Release des Air Max 1 Premium „Tonal Nubuck“ Pack rechnen und ihr euch damit auf die Colorways „Bio Beige“, „River Rock“ und „Port Wine“. Jeder Coloray findet sich auf einem absolut hochwertigen Upper und auch der Shape macht einen guten Eindruck oder was meint ihr?