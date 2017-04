Nike WMNS Air Max 95 „Liquid Lime“ Release Date: 12. Mai 2017

Stores: Nike.de

Nike legt einen glänzenden Auftritt hin. Der Air Max 95 im „Liquid Lime“ Look, bringt uns den Klassiker in einem leuchtenden Grün, welches fast schon Satin ähnelt. Mädels, dieser Release ist exklusiv für euch und gerade weil der AM95 in kleinen Sizes rockt, solltet ihr den hier nicht übersehen, insofern dies möglich ist. Meinungen?