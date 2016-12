Nike WMNS Air Max 95 Premium „Turquoise“ Release Date: Dezember 2016

Stores: The Good Will Out

Nachdem der Nike WMNS Air Max 95 Premium „Rose“ so gut bei euch angekommen ist, legen wir direkt mit einem weiteren Nike WMNS Air Max 95 Premium Release nach. Der Colorway heißt dieses Mal „Turquoise“ und bringt uns den Klassiker von Nike in einem freshen Blau. Was sagen die Mädels? Top or Flop?