Nike WMNS Air Max Zero „Tan“ Release Date: –

Stores: Nike

Mädels – aufgepasst! Nike wird in den kommenden Wochen, diesen sehr derben Air Max Zero releasen! Der Upper besteht aus Ripstop Nylon, der mit dem AM1 Zero typischen Overlays ausgestattet ist. Der Colorway passt perfekt zur Silhouette, ein geiler Release für das Q1 von Nike, oder?