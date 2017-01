Nike WMNS Sock Dart „Linen“ Release Date: 17. Januar 2017

Stores: Sneakersnstuff

Die Mädels bekommen einmal mehr, die cooleren Colorways auf dem Sock Dart von Nike. Nach dem „Light Bone“, welcher bereits ein Highlight war, folgt nun der „Linen“, ein etwas dunklerer Creméton, der dennoch perfekt zur Silhouette passt und auch perfekt an dem einen oder anderen Fuß aussehen dürfte. Better be quick!