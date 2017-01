NikeLab Air Max 1 Flyknit „Vivid Purple“ Release Date: 23. Januar 2017

Stores: Nike

Die ganze Air Max 1 Community wartet auf den 26. März 2017, den #AIRMAXDAY2017, an welchem der Air Max 1, mit einem überarbeiteten Shape, released werden soll. Die zwei Monate bis zum Tag X überbrückt Nike u.a. mit dem Release des neuen Air Max 1 Flyknit „Vivid Purple“. Was sagt ihr zum Release? Cop or Drop?