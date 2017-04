NikeLab Air Max 1 Pinnacle „Rosa“ Release Date: Mai 2017

Stores: 43einhalb

Einige von den männlichen Sneakerheads hatten sich einen AM1 Pinnacle „Perforated“ in „Pink“ gewünscht und hier ist er nun! Ähnlich dem „Tan“, wird auch dieser CW uns im Mai erwarten und ich bleib dann doch ehrlich gesagt beim „Tan“, denn Schweinchen Rosa ist nun nicht meins. Was sagt ihr? Cop or Drop?