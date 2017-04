NikeLab Air Max 1 Pinnacle „Tan“ Release Date: Mai 2017

Stores: Nike.de, gl0ryh0le Shop

Für alle, die nicht zum #TeamSmallFeet gehören, kommt hier eine sehr gute News. NikeLab präsentiert den Air Max 1 Pinnacle „Perforated“ auch in Men Sizes und im „Tan“ Colorway. Das Release Date soll im Mai liegen, also ist auch die Wartezeit absehbar und vielleicht wird dies hier mein nächster Air Max 1. Was meint ihr zum Release?